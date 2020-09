Buurtpunt brengt aanbod van 16 lokale handelaars tot bij klanten met wekelijks afhaalmoment Sam Vanacker

23 september 2020

18u59 0 Lichtervelde Het Lichterveldse Buurtpunt, dat in volle coronacrisis opgericht werd om de lokale handelaars te helpen bij de verdeling van bestellingen, heeft sinds kort ook een fysiek afhaalpunt. Voorlopig is dat nog op de site Vancoillie, maar dit najaar verhuist het afhaalpunt naar de BKorf, zoals het voormalige pand van de Beelderij gedoopt werd.

Het buurtpunt bundelt online de producten van liefst zestien verschillende lokale handelaars. Via de website kan je bestellingen plaatsen en op woensdag tussen 17 en 19 uur kan je die afhalen in de Statiestraat 181. “Ondertussen zitten we aan onze derde afhaaldag”, steekt Steve Vandecapelle van wal. “Tijdens de crisis was de bestelformule een groot succes. Heel veel handelaars sprongen toen op de kar en zo kreeg Lichtervelde Koopt Lokaal een heel stevige, brede basis. Tijdens de crisis leverden we de bestellingen aan huis, maar dat kan je niet op langere termijn volhouden.”

Dus gingen de vrijwilligers op zoek naar een manier om die service te bestendigen. “Zo ontstond het idee om met een afhaalpunt te werken. We verdelen de bestellingen elke woensdag tussen 17 en 19 uur op de Site Vancoillie. Dit najaar, als we BKorf in het voormalige pand van de Beelderij in gebruik nemen, verhuist het afhaalpunt mee.” Volgens Steve biedt het afhaalpunt niets dan voordelen, ook los van corona. “Dankzij het afhaalpunt hoeven gebruikers geen vijf of zes winkels aan te doen en kunnen ze vlot alles in een keer meenemen. Aangezien we tot 19 uur open zijn, zijn we bovendien ook langer open dan de meeste winkels.”

Bestellingen plaatsen kan via www.lichterveldekooptlokaal.be.