Buurt verzamelt 1.764 handtekeningen tegen plannen voor sluiting overweg Ridderstraat Sam Vanacker

24 september 2019

09u13 1 Lichtervelde Buurtbewoners van de Ridderstraat en de Beverenstraat in Lichtervelde hebben 1.762 handtekeningen verzameld tegen de mogelijke sluiting van twee spoorwegovergangen. Die handtekeningen werden gisteren samen met een lijvig bezwaarschrift van zeventien bladzijden overhandigd aan het gemeentebestuur van Lichtervelde.

In juni raakte bekend dat spoorwegbeheerder Infrabel overweegt om de spoorwegovergangen in de Beverenstraat en in de Ridderstraat af te sluiten, nadat eerder al de overweg in de Duifhoekstraat dicht ging. Buurtbewoners willen dat koste wat het kost vermijden en trokken eind juni al een eerste keer aan de alarmbel tijdens de gemeenteraad. De voorbije maand schakelde het buurtcomité een versnelling hoger. Ter hoogte van de spoorwegovergang werden massaal handtekeningen verzameld en er werd zelf een expertisebureau ingeschakeld om de gevolgen van een eventuele sluiting van de overweg in kaart te brengen.

Lijvig

Dat resulteerde in een lijvig bezwaarschrift van maar liefst zeventien pagina’s, dat maandagavond aan het college van burgemeester en schepenen overhandigd werd, samen met 1.762 handtekeningen. De petitie en het bezwaarschrift worden straks ook naar zowat alle betrokken overheidsinstanties gestuurd. “De overweg in de Ridderstraat moet open blijven”, reageert woordvoerder Francky Snaet. “De Beverenstraat kan eventueel wel worden gesloten, maar dan op voorwaarde dat de Oude Lichterveldestraat eerst heraangelegd en verbreed wordt voor de landbouwvoertuigen. Als beide overwegen dicht gaan is er gewoon geen valabele alternatieve route.”

Meer verkeer aan school Kapelhoek

Ook voor de Kapelhoek in Beveren zou de beslissing gevolgen hebben. “We vrezen dat het zwaar verkeer ter hoogte van de school op de Kapelhoek zal toenemen, om nog te zwijgen van de lawaaihinder”, zegt Johan Jansens, die op de Kapelhoel woont. “Bovendien zou de toegang tot de Huwynsbossen dan helemaal worden afgesneden en zijn er geen veilige fietsoversteken meer.” Het gemeentebestuur liet eerder al verstaan dat ze de bezorgdheden van de buurt delen. Zo werd door het gemeentebestuur bij Infrabel aangedrongen op een onafhankelijke studie en een infoavond. Die studie is lopende.

Infrabel: ‘Nog niets beslist’

Spoorbeheerder Infrabel, die in het kader van het verminderen van het aantal ongevallen aan overwegen al langer bezig is met een systematische afbouw van het aantal spoorwegovergangen in ons land, laat weten dat er nog niets beslist is. “De studie moet de circulatie van het verkeer in de ruime omgeving in kaart brengen. De resultaten zullen half oktober binnen zijn en op basis daarvan gaan we overleggen met de verschillende partijen. Daarna volgt ook een informatieavond voor de buurtbewoners.”