Buurt maakt zich zorgen over geplande sluiting overwegen: “Overweg Ridderstraat moet open blijven” Sam Vanacker

25 juni 2019

12u09 3 Lichtervelde Nadat Infrabel al de spoorwegovergang in de Duifhoekstraat afsloot, denkt de spoorbeheerder nu aan de sluiting van die in de Beverenstraat en in de Ridderstraat. Een twintigtal bezorgde buurtbewoners kwam maandagavond op de gemeenteraad tekst en uitleg vragen. De burgemeester benadrukt dat het gemeentebestuur sowieso één van de overwegen wil openhouden.

Net na afloop van de gemeenteraad vroegen Geert Serry en Francky Snaet het woord. “We gaan ons met hand en tand verdedigen tegen de beslissing om de overwegen te sluiten. Er moet minstens één overweg blijven, want anders wordt alle verkeer straks langs de school op de Kapelhoek gestuurd. En dan zwijgen we nog over de toegang tot de Huwynsbossen en de fiets-en wandelroutes die daar de spoorweg kruisen. Wij willen zo snel mogelijk zekerheid dat de overweg in de Ridderstraat behouden blijft. Als wij niet van ons hadden laten horen, gingen we waarschijnlijk zelfs beide overwegen verliezen.”

Dat laatste ontkende burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) meteen. “Infrabel was inderdaad van plan om beide overwegen te sluiten, maar daar hebben wij ons meteen tegen verzet. We hebben bij Infrabel aangedrongen op een onafhankelijke studie en op een informatieavond voor buurtbewoners. Die studie loopt en dit najaar komt er een infoavond. We delen dus wel degelijk uw bezorgdheden.”