Buschauffeurs van Sima Tours verrassen zaakvoerder: “We moeten elkaar steunen in deze onzekere tijden” Sam Vanacker

10 juni 2020

14u16 2 Lichtervelde Deze week is zowel het reisbureau als het autocarbedrijf van Sima Tours verhuisd naar een nieuw gebouw in de Industrielaan in Lichtervelde. De opening had een feest moeten zijn, maar door de coronacrisis staan de bussen van Sima Tours stil en reden om te feesten is er niet. Om zaakvoerder Lieven Vandevelde een hart onder de riem te steken, pakten de chauffeurs woensdag uit met een mooie verrassing.

Lieven Vandevelde vertelde tijdens een openhartig interview twee weken geleden dat de coronacrisis niet op een slechter moment had kunnen vallen voor Sima Tours, maar hij zei ook dat hij fantastische chauffeurs had. Dat laatste kunnen we zeker bevestigen. De veertig chauffeurs van Sima Tours besloten om de foto’s die genomen werden voor het HLN-artikel te laten vergroten en lieten ze inkaderen bij wijze van verrassing voor hun chef. Een delegatie van een dertigtal trouwe chauffeurs trok woensdag naar de nieuwbouw in de Industrielaan met het geschenk.

Schouderklopje

Lichterveldenaar Johan Meersschaert (58), met 35 dienstjaren op de teller de meest ervaren chauffeur van Sima Tours, kreeg de eer om in naam van alle chauffeurs de ingekaderde foto’s te overhandigen. “Het zijn heel onzekere tijden, maar Lieven laat ons niet vallen, dus wij laten hem niet vallen. We zijn hem dankbaar voor de manier waarop hij ons ondanks alles is blijven bijstaan. Nu is het onze beurt om hem een schouderklopje te geven. Toen ik 35 jaar geleden begon onder Romain Vandevelde had het bedrijf zes bussen. Vandaag zijn dat er al 27, maar Sima Tours is nog steeds een grote familie. En familie steunt elkaar.”

Lieven zelf was onder de indruk van het gebaar en bedankte de chauffeurs. “Eigenlijk had ik hier liever een groot openingsfeest gegeven voor iedereen, maar dat kan helaas niet. Al houden we de moed er in. Er is hoop. Komende vrijdag rijdt de eerste grote bus al uit. Het blijft afwachten, maar we sleuren ons hier door. Met zo’n goeie chauffeurs komt dat wel in orde. En dat feestje? Dat hebben jullie nog te goed.”