Burgerplatform Leefbaar E403 wordt vzw Sam Vanacker

18 november 2019

17u08 0 Lichtervelde De actiegroep die begin dit jaar werd opgericht tegen de komst van een nieuwe hoogspanningslijn langs de snelweg gaat voortaan door het leven als vzw en heeft ondertussen ook een advocaat onder de arm genomen. Zo hoopt de vereniging nog meer gewicht in de schaal te kunnen leggen tegen het Ventilusproject.

Al moet gezegd dat Leefbaar E403 sinds mei al heel wat gewicht in die schaal heeft gelegd. Burgers lieten hun stem horen op gemeenteraden, er hingen zwarte vlaggen uit tijdens de passage van de Binck Bank Tour, tijdens de infomarkt van Elia daagden actievoerders op met doodskisten en er werd ook een filterblokkade gehouden op de brug over de snelweg in Lichtervelde. Verder werd ook massaal bezwaren ingezameld, al is er strikt genomen van een openbaar onderzoek nog geen sprake. Samen met de collega’s van van burgerplatform Begraaf Ventilus werden meer dan 2.700 suggesties, vragen en bezwaren overhandigd aan de gemeentebesturen van Torhout, Zedelgem, Oostkamp, Lichtervelde, Roeselare, Ardooie en Wingene. De besturen van die gemeenten, aangevuld met die van Izegem, Lendelede, Meulebeke en Pittem, gaven daarop te verstaan dat ze ook geen voorstander zijn van het project.

Plan van aanpak

Het is ondertussen wat stiller geworden rond Ventilus. In elk van de gemeenten waar de nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn zou komen, werden infomarkten georganiseerd en nu werkt energiebeheerder Elia aan een plan van aanpak. Eind dit jaar zou dat plan klaar moeten zijn. Al is het burgerplatform daarom niet minder strijdvaardig. “Voor politici en beleidsmakers is het niet onopgemerkt gebleven dat het verzet hard en wijdverspreid is, langs het hele traject van de hoogspanning”, zegt het burgerplatform. “Dit heeft duidelijk invloed gehad op hun standpunten. We zijn klaar om onze stem nog duidelijker te laten horen.”