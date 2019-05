Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen hoogspanningsproject CDR

21 mei 2019

20u32 0 Lichtervelde OC De Schouw liep dinsdagavond vol voor het eerste infomoment van Burgerplatform Leefbaar E403, dat zich verzet tegen het Ventilusproject.

Om elektriciteit van windparken op zee naar het binnenland te transporteren, wil Elia 22 kilometer nieuwe hoogspanningslijnen plaatsen langs de E403, tussen Zedelgem en Ardooie. Het Burgerplatform heeft de voorbije weken al meermaals hun ongerustheid geuit, onder andere met een filterblokkade op de N35 in Lichtervelde, en wilde dinsdagavond iedereen informeren die in de zoekzone woont. “Elia heeft nog niemand aangeschreven”, zeggen Francky en Heidi Deleu. “We vinden dit niet kunnen, dus organiseren we zelf een infomoment. Tegelijk willen we ook nagaan hoeveel mensen zich scharen achter het protest. Met hoeveel zijn we en waar wonen we?”

Lange procedurestrijd

Ondertussen laat het Burgerplatform zich ook omringen door technici en juristen. “Elia heeft geen enkel alternatief onderzocht. Wij doen dat wel. We zijn voorstander van ondergrondse leidingen via gelijkstroom, maar er is ook een bovengronds alternatief via bestaande leidingen en met aanlandingsplaats in Koksijde. We willen dit op zijn minst suggereren. Juridische stappen kunnen we nog niet zetten. Het Ventilusproject zit nog maar in een voortraject en van bezwaren indienen is nog geen sprake. Maar we willen voorbereid zijn. Ook hebben we al verschillende ideeën voor verdere acties. Die zullen al dan niet uitgevoerd worden naarmate we gehoord worden door Elia. Voorlopig krijgen we geen reactie, dus bundelen we verder de krachten rond een kernteam en met verantwoordelijken per regio. Dit zou wel eens een lange procedurestrijd kunnen worden.”