Burgemeester steekt inwoners hart onder de riem met videoboodschap: “Ik ben trots op jullie allemaal” Sam Vanacker

26 maart 2020

09u50 0 Lichtervelde Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) heeft donderdagochtend een videoboodschap de wereld ingestuurd waarin ze vertelt dat ze trots is op de burgers omdat de coronamaatregelen goed opgevolgd worden. Tegelijk roept ze iedereen op om voor buren te zorgen die het wat moeilijker hebben. In verband met dat laatste liet de gemeente intussen flyers verdelen in alle Lichterveldse brievenbussen.

“Het zijn barre, verwarrende tijden. Het is vreemd te ontdekken dat het sociaal leven stilvalt. Dat zijn we niet gewoon in onze anders zo bruisende gemeente. Maar jullie volgen de maatregelen van de federale overheid bijzonder goed op en daar ben ik iedereen dankbaar voor. Enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk besmettingen zijn.”

Ik hoop dat we op die manier iedereen in onze gemeente kunnen bereiken zodat niemand zich in deze moeilijke periode zich eenzaam moet voelen of zich zorgen moet maken.” Ria Beeusaert-Pattyn

“Maar Lichtervelde zou Lichtervelde niet zijn als er geen spontane initiatieven zouden ontstaan. Mensen bieden zich spontaan aan om vrijwlligerswerk te doen, om mondmaskers te maken of om boodschappen te doen. Daar willen we jullie met de gemeente bij steunen. Vandaag valt er in alle brievenbussen een brief met telefoonnummers voor mensen met een hulpvraag. Aan die brief hangt ook ook invulstrookje dat je kan invullen en bij de buren in de brievenbus kan stoppen. Zo kan je zelf hulp bieden in je naaste omgeving. Ik hoop dat we op die manier iedereen in onze gemeente kunnen bereiken zodat niemand zich in deze moeilijke periode zich eenzaam moet voelen of zich zorgen moet maken.”

Lichterveldenaars met vragen, bezorgdheden of een hulpvraag kunnen terecht op 051/72.94.44. Mantelzorgers kunnen contact opnemen via 051/70.84.70.