Burgemeester overweegt om nog tot 2028 aan te blijven Sam Vanacker

27 december 2019

15u34 0

Lichtervelds burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) had naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen aangekondigd dat ze er nog hoogstens een legislatuur zou bijdoen, al is de kans groot dat ze nog wat langer aanblijft.

Dat zei de 57-jarige burgemeester tijdens de voorstelling van het jaarboek van de Heemkundige Kring op een vraag van journalist Johny Vansevenant. “Deze termijn doe ik sowieso volledig uit. Mogelijk doe ik er daarna nog een halve bij, maar laat ons die beslissing nog even parkeren. Er is nog tijd. Het is uiteindelijk de kiezer die zal beslissen.” Ria Beeusaert-Pattyn is al sinds 2001 burgemeester van Lichtervelde. Ze nam toen de sjerp over van partijgenoot Gabriël Kindt.