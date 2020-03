Bronzen Accordeonnetje voor Henk en Tanja van café Wolf Sam Vanacker

02 maart 2020

10u54 2 Lichtervelde Henk Boucquez en Tanja Maeseele van café Wolf hebben het 24ste Bronzen Accordeonnetje van de Lichterveldse Perskring gewonnen. De perskring reikt die prijs elk jaar uit aan een persoon of vereniging die Lichtervelde het voorbije jaar op een of andere manier op de kaart wist te zetten.

“Wolf zien is Wolf graag zien”, zegt Hans Maertens van de Lichterveldse Perskring. “Een drukker met een plan deed de markt van Lichtervelde weer leven. Oude schoolvrienden die elkaar uit het oog waren verloren, ontmoeten elkaar opnieuw in Wolf, terwijl ook jongere generaties hier samen komen. Ze komen van heinde en verre en de horeca in Lichtervelde veert volledig op. Zo is ook De Appel weer open en met De Vier Seizoenen, De Zwarte Leeuw, De Brigand, zaal De Zwaan, Printb(a)ar,.... is er elk weekend leven in de brouwerij. We hebben er ook nieuwe restaurants bij, zoals Goline, Poer en Bonnie en Clyde, naast traditionals als Damberd en ’t Gildeke. We hebben nu zelfs een koffie- en ontbijthuis Babbellette. We kunnen eten en drinken van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Lichtervelde leeft. Wolf leeft en dat is ook de perskring niet ontgaan.”