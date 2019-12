Brandweer eert wijlen Hector Ketels op Sint-Barbara Sam Vanacker

09 december 2019

10u00 0 Lichtervelde Het brandweerkorps van Lichtervelde vierde naar jaarlijkse gewoonte het feest van patroonheilige Sint-Barbara. Tijdens de viering was er bijzondere aandacht voor erebrandweerman Hector Ketels, die begin dit jaar op 106-jarige leeftijd overleed.

Onder begeleiding van de harmonie stapten de brandweerlui zaterdag van de kazerne naar de kerk. Na de mis was er de zegening van een nieuwe commandowagen en de groet aan het vredesmonument. Daarna was er een receptie op het gemeentehuis. Tot slot ging het voltallige korps naar woon- en zorgcentrum ‘t Hof, waar de brandweermannen samen het glas hieven op Hector Ketels. Wijlen Hector was 36 jaar actief als brandweerman en speelde ook een halve eeuw bij de harmonie van de Burgersgilde. In de gang van het woon-en zorgcentrum hangt nog steeds een foto van Hector tijdens het bezoek van prinses Astrid aan Lichtervelde in 2011.