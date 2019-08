Boekenruilkastje in de Margarethalaan Sam Vanacker

16 augustus 2019

13u38 0 Lichtervelde Ter hoogte van huisnummer 34 in de Margarethalaan in Lichtervelde prijkt sinds kort een boekenruilkastje. Dat is een soort miniatuurbibliotheek waar iedereen gratis tweedehandsboeken kan ruilen of ontlenen. Wie nog oude tweedehandsboeken heeft liggen, kan die er desgewenst ook achterlaten.

Het gaat om een initiatief van Dries Naert en Jenka Watteny, die onder de noemer Boek en Boef elk jaar ook een tweedehandsboekenbeurs voor het goede doel organiseren in zaal Ten Boomgaerde. Dat evenement is op 19 en 20 oktober al aan de zesde editie toe. “Uitgelezen boeken dienen niet om binnen op een plank te staan, maar moeten gelezen worden”, klinkt het. Het boekenruilkastje van Dries en Jenka is overigens niet het eerste boekenruilkastje in Lichtervelde. Ook aan basisschool De Valke in de Torhoutstraat staat er eentje.