Biljartclub Nooit Verloren viert kampioenen Sam Vanacker

03 juni 2019

De kampioenen van biljartclub Nooit Verloren werden uitgenodigd in het gemeentehuis voor een huldiging. De vereniging, die verbonden is aan De Burgersgilde en 24 leden telt, vierde dit jaar een bijzondere kampioen. Peter Samyn werd drie jaar op rij winnaar van de golfbiljartcompetitie en mag zich daarmee officieel keizer van de club noemen. Na afloop van de huldiging gingen de leden samen eten in het Gildhof.