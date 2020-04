Bibliotheek start met afhaaldienst Sam Vanacker

03 april 2020

16u02 2 Lichtervelde De bibliotheek van Lichtervelde start vanaf maandag 6 april met een afhaaldienst. Ter plaatse tussen de boeken snuisteren zit er vanzelfsprekend voorlopig niet in, maar voortaan kan je via e-mail boeken bestellen en afhalen.

Op lichtervelde.bibliotheek.be kan je de catalogus raadplegen en boeken, cd’s of dvd’s uitkiezen. Die keuze mail je dan door naar bibliotheek@lichtervelde.be, samen met het ontlenersnummer dat op de achterkant van je bibliotheekpas staat. De bibliotheek stuurt je dan een mailtje met bevestiging en een tijdstip waarop de boeken afgehaald kunnen worden. Alle ontleende boeken zijn automatisch verlengd tot 19 april. Terugbrengen hoeft dus niet voor die datum, maar kan wel via de inleverbussen in de Marktstraat.

De bibliotheek laat weten dat de agenda met afspraken maandag al helemaal vol zit. Nieuwe aanvragen zullen vanaf woensdag afgehaald kunnen worden.