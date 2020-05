Bib Lichtervelde heropent op 3 juni voor beperkt aantal bezoekers Sam Vanacker

27 mei 2020

10u36 0 Lichtervelde De meeste bibliotheken in de regio zijn sinds deze week terug open, maar in Lichtervelde heropent de bibliotheek pas op woensdag 3 juni. Aanleiding voor de week uitstel is de overschakeling naar het nieuwe overkoepelende bibliotheeksysteem.

Na de sluiting gaat de bibliotheek terug open op woensdag 3 juni, al gebeurt dat onder enkele voorwaarden. Het aantal personen dat tegelijk binnen mag wordt beperkt tot zes, per gezin mag slechts een persoon binnen (met uitzondering van kinderen onder de 12 jaar) en de tijd wordt beperkt tot 30 minuten. Er wordt aangeraden om online de catalogus te raadplegen en thuis al een eerste keuze te maken. De zelfuitleenbalie is om hygiëneredenen gesloten. Inleveren moet gebeuren via de inleverbus en de boeken blijven telkens 72 uur in quarantaine. De eerder gelanceerde afhaaldienst blijft voorlopig behouden.

Dankzij de nieuwe software zijn alle bibliotheken in de regio Midden West-Vlaanderen met elkaar verbonden. Gebruikers kunnen voortaan met dezelfde lidkaart in alle veertien aangesloten bibliotheken terecht.