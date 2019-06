Beweging.net voert actie tegen eventuele afbouw stationspersoneel Lichtervelde Sam Vanacker

04 juni 2019

10u06 3 Lichtervelde Vrijwilligers van Beweging.net vatten dinsdagochtend tussen 6 en 8 uur post op het perron van Lichtervelde en deelden er flyers uit aan de pendelaars. Met de actie reageert Beweging.net op de geruchten over een eventuele afbouw van het stationspersoneel in Lichtervelde.

Ook burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn en schepen van mobiliteit Steven Bogaert (beiden CD&V) flyerden mee. “We pikken de afbouw van de dienstverlening in Lichtervelde niet”, reageert de schepen. “Alle begrip dat de NMBS steeds inzet op digitalisering, maar dat mag niet ten koste gaan van de dienstverlening. Lichtervelde is een belangrijk kruispuntstation waar elke dag maken gemiddeld 3.500 reizigers worden ontvangen. Het stationspersoneel blijft hier nodig, in de eerste plaats om de aansluitingen met andere treinen te verzekeren, maar ook om senioren of mensen met een beperking te helpen.”

Geen antwoord van NMBS

De NMBS liet ons inmiddels weten dat er geen plannen zouden zijn om het stationspersoneel te schrappen uit Lichtervelde. Volgens woordvoerder Bart Crols is Lichtervelde een typisch overstapstation, waardoor er altijd personeel nodig zal blijven om de aansluitingen op te volgen.

Beweging.net neemt daar echter geen genoegen mee. “Toen we twee weken geleden de eerste geruchten over een afbouw van het personeel opvingen, hebben we vanuit de gemeente onmiddellijk een brief naar de CEO van de NMBS gestuurd. Daar hebben we tot op heden geen enkele respons op gekregen. Dat baart ons zorgen.”