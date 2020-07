Beweging.net deelt prijzen uit van fotozoektocht Sam Vanacker

14 juli 2020

12u42 2 Lichtervelde De fotozoektocht die Beweging.net Lichtervelde uitwerkte als alternatief voor de sneukelroute op Rerum Novarum werd een schot in de roos. Liefst 220 deelnemers trokken de wandelschoenen aan en gingen op zoek naar de locatie van de foto’s.

Iedereen kon gratis en vrij deelnemen aan de zoektocht van 5,5 kilometer tussen 21 mei en 30 juni. Er was een prijzenpot van tweehonderd euro aan aankoopbonnen voorzien. “Er kwamen 192 antwoordformulieren binnen, meteen ook het antwoord op de schiftingsvraag”, zeggen voorzitters Erwin en Katrien Vanbelle-Van Daele. “Door het succes van dit jaar denken we al na over een vervolgeditie in 2021.”

Afgelopen zaterdag werden de prijzen verdeeld aan de veertien gelukkige winnaars op de parking van zaal Ten Boomgaerde. Alle winnaars hadden alle foto’s correct gevonden en werden dus gerangschikt op de schiftingsvraag. De winnaar schatte het aantal ingediende formulieren op 185.