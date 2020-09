Bestuurder zwaargewond na zware klap op brug over E403 Alexander Haezebrouck

27 september 2020

10u53 0 Lichtervelde Een bestuurder van een BMW raakte in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond nadat hij in de Koolskampstraat tegen een paaltje botste. De brandweer moest de man bevrijden uit zijn verhakkeld voertuig. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.

De bestuurder, een veertiger, reed in de Koolskampstraat in Lichtervelde in de richting van Koolskamp toen het omstreeks 2.30 uur plots fout ging. De bestuurder verloor de controle over zijn BMW op de brug over de E403 en knalde tegen een paaltje op de middenberm. Zijn auto werd daarna weggeslingerd en kwam iets verder tot stilstand. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de man uit zijn verhakkeld voertuig te bevrijdden. Dat bleek geen sinecure, het duurde een tijdje vooraleer ze de man uit zijn penibele situatie konden bevrijden. De bestuurder bleef wel de hele tijd bij bewustzijn. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Zijn BMW is rijp voor de schroothoop. De brug over de E403 bleef een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer dat werd omgeleid via de autosnelweg.