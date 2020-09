Beperkte schade na nachtelijke brand op terras van flat in Lichtervelde LSI

09 september 2020

12u22

Bron: LSI 0 Lichtervelde In de Statiestraat in Lichtervelde is in de nacht van dinsdag op woensdag brand ontstaan aan een berghok op het terras van een appartment. Enkele appartementsbewoners moesten geëvacueerd worden. De schade bleef beperkt.

De brand kon rond 4 uur opgemerkt worden door de inwonende schoonmoeder van bewoners Roger Annys en Martine Lebacq. Ze hoorde gekraak, zag vlammen en sloeg alarm. Het berghok op het terras van het appartement op de eerste verdieping stond in brand en zelf blussen lukte niet. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De schade kon tot het berghok en het terras beperkt worden. Uit voorzorg moesten enkele appartementsbewoners een tijdlang hun appartement verlaten. Over de oorzaak van de brand is geen duidelijkheid.