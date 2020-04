Bekende Lichterveldenaar Frans Van Gierdegom (82) overleden aan Covid-19: “Hij stond altijd klaar om te helpen” Sam Vanacker

17 april 2020

16u06 12 Lichtervelde Frans Van Gierdegom is dinsdagavond overleden aan de gevolgen van Covid-19, al kampte de bekende Lichterveldenaar al langer met nierproblemen. Frans stond in de jaren zeventig achter de toog van café De Zwaan, was jarenlang lid lid van de koninklijke Sint-Cecilia De Zwaan en was de stichter van toneelkring ‘Willen is Kunnen’. Hij werd 82 jaar.

Frans Van Gierdegom was een van de vijf cafébazen van het inmiddels verdwenen café De Zwaan. Tussen 1970 en 1979 stond hij er achter de toog. In dezelfde periode blies Frans samen met Guido Delecluyse en Walter Wallaeys de toneelvereniging ‘Willen is Kunnen’ nieuw leven in. Verder was hij ook ruim tien jaar actief bij de koninklijke fanfare Sint-Cecilia De Zwaan. Frans was de voorbije jaren nierpatiënt, maar dat belette hem niet om samen met dochter Katrien nog workshops keramiek te geven in lokaal dienstencentrum De Ploeg.

Geen adem

“Vader moest regelmatig naar het ziekenhuis voor nierdialyse”, vertelt dochter Katrien. “Veertien dagen geleden moet hij ergens een besmetting hebben opgelopen. Hij was thuis in quarantaine, tot hij maandagochtend plots geen adem meer had. In allerijl werd hij naar het ziekenhuis gebracht en beademd. Dinsdagochtend was hij stabiel. Ik heb hem nog aan de lijn gehad en alles leek weer goed te komen. Maar in de namiddag moet het virus zich op zijn hart gezet hebben. Dinsdagavond is hij overleden.”

Later afscheidsplechtigheid

Katrien herinnert haar vader in de eerste plaats als een goedhartige, creatieve man. “Hij stond altijd klaar om te helpen. Hij was ook creatief. Dat zit in onze genen. Mijn vader erfde dat trekje van zijn vader Arsène en gaf het ook door aan mijn broers en ik. Hij zal gemist worden. In eerste instantie zou het afscheid door de coronamaatregelen trouwens in heel intieme kring plaatsvinden, maar precies omwille van de honderden rouwbetuigingen die we kregen zijn we daar terug van afgestapt. We willen dat mensen de kans krijgen om écht afscheid te nemen. Vader wordt gecremeerd en de afscheidsplechtigheid wordt uitgesteld tot na de coronacrisis. Zo kunnen we hem ten minste een gepaste, eervolle begrafenis geven waarbij zijn familie, vrienden en al wie hem genegen is bij kan zijn.”

Online condoleren kan via de website van uitvaartcentrum Feryn.