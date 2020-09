Bekende en minder bekende Lichterveldenaars twee dagen in de ether Sam Vanacker

12 september 2020

12u54 2 Lichtervelde Twee dagen lokale radio voor en door Lichterveldenaars: daarvoor werdf zaterdagochtend om klokslag 10 uur het startschot gegeven. De mobiele studio van Radio Lichtervelde - een initiatief van het Lichterveldse Buurtpunt - staat nog tot en met zondagavond ter hoogte van de voormalige ast in de Weststraat.

Via een samenwerking met lokale radiozender X-ray uit Torhout brengt het Lichterveldse Buurtpunt twee dagen lang tientallen bekende en minder bekende Lichterveldenaars in de ether. Onder meer olympisch medaillewinnaar Fred Deburghgraeve, oud-renner Gilbert Desmet en boksster Delfine Persoon staan op de interviewlijst, maar ook Niek Devos van de Printbar, cartoonist Andy Decock en journalist Johny Vansevenant zijn dit weekend te horen op 106.8 FM. Oorspronkelijk zou de mobiele studio opgezet worden in het leegstaande pand van De Beelderij, maar uiteindelijk werd gekozen voor de parking van de oude chicorei-ast van Capelle in de Weststraat.

Twee vliegen in één klap

Die ast wordt zondag naar aanleiding van Open Monumentendag in de kijker gezet. De heemkring baat er straks ook een gelegenheidsbar uit. “Een prachtig initiatief waarmee we eigenlijk twee vliegen in één klap slaan”, zegt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V), die zaterdagochtend de live-uitzending mocht openen. “Het chicoreiproject had eigenlijk op Erfgoeddag een apotheose moeten krijgen, maar daar stak corona een stokje voor. Dankzij Radio Lichtervelde en Open Monumentendag eindigt dat project nu alsnog in schoonheid. Bovendien is radio een ideale manier om Lichtervelde eens op een andere manier in de kijker te zetten en mensen te verbinden met elkaar.”