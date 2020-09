Bart Claeys openhartig over obesitas in ‘Durf Te Vragen’: “Mijn weegschaal gaat tot 150 kilo en het wijzertje staat helemaal rechts”

Lichtervelde

Bart Claeys is vanavond te zien op Eén in het nieuwe seizoen van ‘Durf Te Vragen’. Bart is een bekend gezicht in de Roeselaarse toneelwereld en runt in het dagelijks leven een bankkantoor in Lichtervelde. Hij is openhartig over zijn zwaarlijvigheid. “Ik ga me niet wegstoppen. Integendeel. Eigenlijk is mijn omvang een beetje mijn handelsmerk”, aldus Bart.