AWV herstelt volgende week stuk E403 waar asfalt omhoog kwam Sam Vanacker

13 augustus 2020

16u09 0 Lichtervelde Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 17 augustus na de ochtendspits met het definitieve herstel van het stuk omhoog gekomen asfalt op de E403. De werken zouden tegen woensdagochtend afgerond moeten zijn, waarna de snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur opgeheven wordt.

Op vrijdag 6 augustus kwam door de aanhoudende hitte een flink stuk asfalt naar omhoog op de E403 tussen Lichtervelde en Torhout. Verschillende wagens liepen schade op en in de nacht van 6 op 7 augustus werden de dringendste herstellingswerken uitgevoerd om de weg vrij te maken. In afwachting van grondiger herstel geldt er wel een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

De grondige herstelling begint volgende week. De zone waar de rijweg naar omhoog is gekomen wordt opgebroken en vernieuwd met warm asfalt. De werken zijn voorzien vanaf maandagochtend 17 augustus na de ochtendspits, vanaf 9 uur. Eerst wordt het linkerrijvak hersteld. Al het verkeer moet dan over het rechtervak. In de loop van de nacht van maandag op dinsdag wordt de werfsignalisatie aangepast en wordt het rechterrijvak aangepakt. Tegen woensdagochtend 19 augustus is de weg weer vrij, voor de ochtendspits.