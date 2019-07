Avondmarkt kreunt onder de hitte Sam Vanacker

23 juli 2019

Lichtervelde De avondmarkt in Lichtervelde, traditioneel de afsluiter van de vierdaagse Margrietekermis, kreunde onder de hitte. Met temperaturen ver boven de dertig graden gingen veel Lichterveldenaars wat later op pad dan anders. Massaal werd verkoeling gezocht in de schaduw, terwijl ijsjes vlot over de toonbank gingen.

Al bleef het niet bij ijsjes. Een marktkramer met een fruitkraam deelde frisse stukjes ananas uit aan passanten en nagenoeg overal werd om koude flesjes water gevraagd. “We hebben bijna altijd mooi weer met de avondmarkt, maar dit is toch wat te veel van het goede”, reageert Carmen Vanden Broecke, die samen met zoontje Faryan (3) op pad is. “Veel mensen zitten ongetwijfeld nog binnen. Vorig jaar op hetzelfde tijdstip was het hier razend druk. Nu valt het best mee. Of ik maatregelen neem tegen de hitte? Voor Faryan heb ik een petje mee en in de buggy ligt een flesje water. Omdat hij zo flink gedronken heeft, krijgt hij nu een ijsje. Daarna zoeken we een plekje in de schaduw.”

Zwembad

Carmen is lang de enige niet met dat idee, want op de terrasjes op de markt is het zoeken naar vrije plekjes in de schaduw. Al is er in tuin van café De Piraat nog een ander middel om verfrissing te vinden. Cafébaas Sander Haeghebaert liet in de tuin van het café een zwembad zetten van liefst 50.000 liter. Dat zwembad blijft nog de hele zomer staan.