Autoschuimers actief in zijstraten van Stegelstraat: zelfs pannenkoeken gestolen VHS

25 november 2019

17u46 10 Lichtervelde Zowel in de Cardynlaan als de Pastoor Denyslaan in Lichtervelde werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken in enkele wagens. Merkwaardig: in slechts één voertuig werd iets gestolen.

De feiten deden zich voor tussen zondagavond 18 uur en maandagmorgen 7 uur. Een vrouw uit de Cardynlaan die in alle vroegte naar haar werk in een woonzorgcentrum wilde vertrekken, merkte dat er was ingebroken in haar voertuig. Hoe dat precies gebeurde, is niet duidelijk want er was geen schade aan de wagen. De daders doorzochten de auto en gingen aan de haal met een bankkaart, 50 euro cash, een gsm-lader en… een pak pannenkoeken die de vrouw had gekocht als steun voor een goed doel.

Jongeren

In minstens drie andere voertuigen die geparkeerd stonden aan woningen in de Pastoor Denyslaan werd ook ingebroken. Maar merkwaardig genoeg werd uit die wagens niks gestolen. Nochtans was daar ook gelegenheid toe. In één van de auto’s stak bijvoorbeeld een potje met kleingeld, een navigatiesysteem en tv-schermen voor kinderen op de achterbank. Van de daders is voorlopig geen spoor. Een buurtbewoner merkte rond vier uur wel enkele jongeren op die gingen voelen aan autodeuren om te controleren of die gesloten waren. In minstens één geval begaven ze zich daarvoor zelfs op een oprit van een woning. De politie onderzoekt de zaak.