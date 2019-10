Automobilist valt in slaap en crasht aan afrit E403 LSI

30 oktober 2019

17u28

Bron: LSI 3 Lichtervelde Op de afrit van de E403 in Lichtervelde was het woensdag tussen 16 en 17 uur iets drukker dan anders tijdens de avondspits. Een automobilist uit Komen ging er met zijn Hyundai tegen de vangrails en tolde rond.

Rond 16.15 uur nam de automobilist uit Komen in Lichtervelde de afrit van de snelweg richting Kortrijk. “Samen met mijn zwangere partner kwamen we van Sluis”, klinkt het. “Ik voelde me slaperig en vermoeid en wou de snelweg afrijden om eventjes te rusten. Ik moet na het nemen van de afrit toch in slaap gevallen zijn.” Het koppel kwam met hun wagen links tegen de vangrail terecht en tolde in het rond. De automobilist bleef ongedeerd, zijn zwangere partner ging preventief naar het ziekenhuis in Torhout voor een check-up. Door het ongeval bleef één van de twee rijstroken op de afrit een uur voor alle verkeer afgesloten. De wagen moest getakeld worden. “Gelukkig raakte ik geen andere voertuigen”, aldus nog de Franstalige chauffeur.