Automobilist gaat over de kop met BMW VHS

21 november 2019

18u35 2 Lichtervelde In de Ridderstraat in Lichtervelde is donderdag een spectaculair ongeval gebeurd. De bestuurder raakte gewond. Zijn auto is rijp voor de schroothoop.

Rond 17 uur verloor een man in de Ridderstraat plots de controle over het stuur, net voor het kruispunt met de Vliekaertstraat. Zijn BMW wipte over de gracht en belandde op een akker. De BMW schoof tientallen meter verder op een lager gelegen grasland. De BMW ging over de kop. Aanvankelijk was bij de hulpdiensten gemeld dat de bestuurder gekneld zat in het wrak, maar dat bleek niet te kloppen. Met wat hulp kon hij zelf uit het wrak klauteren. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Ridderstraat een tijdje afgesloten.