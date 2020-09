Auto’s beschadigd, bloemen uitgerukt: vandalen amuseren zich in het centrum VHS

07 september 2020

De politie voert een onderzoek naar enkele gevallen van vandalisme die afgelopen weekend gepleegd werden in het centrum van Lichtervelde. In de Felix Timmermanslaan, op een woonwijk, werden twee geparkeerde auto’s beschadigd van hetzelfde gezin. Van een BMW en een Dacia werden de nummerplaten losgemaakt en weggegooid. Enkele ruitenwissers werden afgerukt. Op de auto’s werden ook kiezelsteentjes gegooid en de sloten van de voertuigen staken vol met lijm. Diezelfde vrijdagnacht werden in de Boomgaardstraat ook tal van bloemen uit openbare plantenbakken getrokken. Het groen werd gewoon weggegooid op het trottoir. Of er een verband is tussen de verschillende feiten, is niet duidelijk.