Arbeider bevangen door rook na brandje tijdens asfalteringswerken VHS

12 juli 2019

Bij asfalteringswerken op het dak van een nieuwbouwproject langs de Marktstraat in Lichtervelde is vrijdagmorgen rond half zeven brand uitgebroken. De twee arbeiders die er aan de slag waren, verwittigden onmiddellijk de brandweer. In afwachting probeerden ze het vuur zelf onder controle te krijgen. Dat lukte ook grotendeels. De brandweer kon zich beperken tot grondig nazicht. Eén van de arbeiders raakte licht bevangen door de rook en kreeg ter plaatse zuurstof toegediend. Hij stapte ook even in de ziekenwagen maar volgens de brandweer hoefde de man niet naar de kliniek.