Amper 18 en al eerste roman klaar: Lichterveldse begon op haar veertiende aan ‘Alles wat ik ooit wou’ Sam Vanacker

28 mei 2019

18u09 0 Lichtervelde Weinigen zullen het haar nadoen. Charlotte Dierckens uit Lichtervelde is amper achttien maar dat belette haar niet om een boek te schrijven. ‘Alles wat ik ooit wou’ is een young adult novel en is uitgegeven bij de Nederlandse uitgeverij Boekscout. “Ik heb veel tussen de lessen door geschreven op de middelbare school”

Het debuut van de Lichterveldse telt 228 pagina’s en gaat over de bewogen liefde tussen popster Rosie en kroonprins Jonathan. “Ik koos bewust voor thema’s en stereotiepen die in de meeste young adult-romans aan bod komen”, legt de jonge schrijfster uit. “Met dat verschil dat ik in mijn boek al die clichés wat onderuit probeer te halen. Zo is niet alles wat het lijkt en is de liefde niet altijd even perfect zoals in de sprookjes.”

Mijn eerste boekje maakte ik al op mijn twaalfde als een geschenk voor mijn moeder. Sindsdien ben ik blijven schrijven. Charlotte Dierckens

‘Alles wat ik ooit wou’ is het resultaat van een titanenwerkje waar Charlotte al op haar veertiende aan begon. “Ik schrijf al verhalen zo lang ik me kan herinneren”, vertelt ze. “Mijn eerste boekje maakte ik al op mijn twaalfde als een geschenkje voor mijn moeder. Sindsdien ben ik altijd blijven schrijven. Al op mijn veertiende droomde ik van een echte roman met mijn naam op en toen ben ik ook aan dit boek begonnen. Een groot deel ervan is trouwens geschreven in de klas, gewoon op cursusblaadjes tussen de lessen door in het IHKA in Ardooie. Al vonden de leerkrachten dat niet altijd even leuk.”

Positieve reacties

“Ik denk dat ik in de loop van die vier jaar minstens vijf hoofdstukken in de papiermand gekieperd heb (lacht). Schrijven is schrappen, niet? Tot ik er eindelijk in slaagde om de verhaallijnen langzaam juist te krijgen. Gaandeweg kreeg het boek vorm en vorige zomer ben ik op zoek gegaan naar een uitgever. Dat was even zoeken. Uiteindelijk kreeg ik een positief antwoord uit Nederland en vanaf deze week is mijn boek te bestellen bij Boekscout. Voorlopig ligt het weliswaar nog niet in de rekken in de boekhandels, maar wie weet komt daar nog verandering in. De reacties van familie en vrienden zijn alvast heel positief.”

Ongeacht of het boek een succes wordt of niet, de eerstejaarsstudente audiovisuele kunsten weet nu al zeker dat ze wil blijven schrijven. “Het blijft een droom die in vervulling is gegaan. Ik ben trouwens al bezig aan een vervolg dat zich in dezelfde wereld afspeelt. Ik ga blijven verhalen vertellen. Daarom heb ik trouwens ook gekozen voor deze studierichting. Even heb ik getwijfeld om een taalkundige richting te kiezen, maar ik wou iets doen dat mijn creativiteit stimuleerde.”

‘Alles wat ik wou’ van Charlotte Dierckens kost 21,5 euro en is te bestellen via de website van Boekscout.