All Drinks Bevernagie lanceert Piro Tripel: “Een bier om van te genieten” CDR

29 juli 2020

11u42 0 Lichtervelde All Drinks Bevernagie pakt uit met een nieuw biertje: Piro Tripel. Tegelijkertijd werden hun bestaande bieren, Oude Piro en Piro Roodbruin, een nieuwe look aangemeten.

“Het was de bedoeling om Piro Tripel te lanceren tijdens de jaarlijkse Margarethafoor waar traditioneel heel wat volk naartoe komt”, vertelt Dominique Bevernagie. “Maar Covid-19 gooide roet in het eten. Dit mag echter de lancering niet in de weg staan. Het bier is klaar, zal met zekerheid door velen goed gesmaakt worden en is nu te koop in onze winkel en bij enkele horecazaken.”

Hoogstaande hop

Piro tripel is een blond ongefilterd bier van hoge gisting, met nagisting op de fles. “Het bier is zacht neutraal met een lichte alcoholtoets achteraan de tong”, licht Dominique het brouwsel toe. “Door het gebruik van zeer hoogstaande hopsoorten zorgen we ervoor dat er een bitterheid ontstaat die mooi in balans is. De gebruikte kruiden zorgen dan weer voor de aangename frisheid. Met zijn 8 procent alcohol is de Piro Tripel een bier om van te genieten.”

Van de lancering van Prio Tripel maakte de drankenhandel langs de Koolskampstraat, die van oorsprong een familiale brouwerij is, gebruik om de bestaande bieren een make-over te geven. “Het resultaat is een fris en hip etiket. Dit zowel voor onze Oude Piro, een vrij zoet donker bier dat licht verteerbaar is, als voor de Piro Roodbruin, een echt West-Vlaams roodbier dat na achttien maanden rijping in eikenhouten vaten zijn zoete en zure smaak verwerft.”