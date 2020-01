Alicia (17) op weg naar school aangerand: “Ik durf niet meer alleen de straat op” Hans Verbeke

06 januari 2020

18u33 42 Lichtervelde Een 17-jarig meisje is maandag op weg naar het station aangevallen door een onbekende man in werkkledij. “Hij greep me vast bij de keel, maar ik begon te gillen”, vertelt Alicia. “Hij liet me los, gaf me een trap in de rug en liep weg.”

De feiten gebeurden in de buurt van het sportcentrum in de Zandstraat, op een boogscheut van waar het slachtoffer woont. “Ik zit pas op een nieuwe school in Torhout en wandelde naar de plek waar een vriendin ’s morgens op me wacht”, vertelt Alicia. “Samen wandelen we altijd naar het station. Nog voor ik bij haar was, werd ik plots langs achter vastgegrepen. Een man sloeg zijn armen rond mijn nek en maakte rare bewegingen met zijn heupen. Ik begon te gillen en draaide me om, maar hij keerde zich onmiddellijk om en ging op de loop.”

Oogje in het zeil

Het tienermeisje was overstuur en zocht hulp in de omgeving. “Bij het tweede huis waar ik aanbelde, deden na lang aandringen een jongen en zijn moeder open. Toen ik vertelde wat me was overkomen, mocht ik daar even binnen om weer bij mijn positieven te komen. Ik wou zo snel mogelijk naar mijn vriendin omdat ik mijn eerste schooldag niet wou missen. De vrouw die me had binnengelaten, heeft nog een oogje in het zeil gehouden tot ik niet meer alleen was.”

Onopvallende dader

Alicia had de aanrander kort daarvoor al opgemerkt. “Hij kwam te voet uit de andere richting en sloeg het straatje in dat naar het zwembad leidt. Even later hoorde ik haastig stappen achter me en werd ik aangerand. Het was eng, hij zei geen woord. Maar ik was opgelucht dat ik hem kon wegjagen. Het viel me op dat hij niet eens zo snel wegliep, alsof hij niet rapper kon.” Volgens Alicia is de dader een man van ongeveer 1,70 meter groot en vrij slank. “Hij droeg werkkledij, maar eigenlijk heb ik dat niet zo goed gezien.”

Toen Alicia hem op de vlucht heeft gejaagd, heeft hij haar eerst nog een trap tegen de rug gegeven. Dat noem ik laf Moeder van slachtoffer

Gelijkaardig geval

De moeder van Alicia is verontwaardigd. “Dit zou niet mogen gebeuren. Toen Alicia hem op de vlucht heeft gejaagd, heeft hij haar eerst nog een trap tegen de rug gegeven. Dat noem ik laf. Hopelijk wordt hij snel opgepakt.”

“We nemen de melding serieus”, klinkt het bij de politie. Alicia ontmoette op school een meisje dat een tijdje geleden iets gelijkaardigs heeft meegemaakt in de omgeving van de begraafplaats in Lichtervelde.

Niet meer te voet

Bij Alicia zit de schrik er goed in. “Ik durf niet meer te voet naar het station te wandelen. Het was rond 7 uur toen het gebeurde, het was dus nog donker. Gelukkig is de mama van een vriendin bereid me elke morgen met de wagen naar het station te brengen. Voorlopig is dat een goeie oplossing. Ik hoop dat de angst een beetje zal wegebben en ik later wel weer te voet de straat op zal durven. Al zal ik wel wat meer achterom kijken, zodat het me geen tweede keer overkomt”, besluit Alicia.