Afhalen of bestellen in Lichtervelde? Gemeente bundelt de mogelijkheden Sam Vanacker

26 maart 2020

16u08 0 Lichtervelde Lichtervelde wil de lokale ondernemers tijdens de coronacrisis steunen met een nieuwe initiatief. Op de website van de gemeente staat sinds kort een kaartje waarop het gemeentebestuur alle zaken met afhaal-en bestelmogelijkheden op Lichtervelds grondgebied hoopt te kunnen bundelen.

“De ondernemers zijn hard getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. Velen hebben een aangepaste service uitgewerkt en waar mogelijk willen we hen daarbij ondersteunen”, zegt communicatieverantwoordelijke Sander Vandamme. “Het idee voor een interactief kaartje komt van het LEF (Lichtervelds Economisch Forum - nvdr.) en vormt een mooie aanvulling op de boodschappendienst die Lichtervelde Koopt Lokaal ondertussen op poten heeft gezet via Facebook.”

Het kaartje staat pas sinds donderdagnamiddag online en voorlopig zijn er nog weinig zaken op te vinden, maar volgens Vandamme kan dat snel veranderen. “Wij hebben de aanzet gegeven. Nu is het de bedoeling dat de handelaars zich zelf registreren op het platform. Daarbij kunnen ze behalve hun adres en hun openingsuren ook meegeven of ze zelf aan huis leveren en tegen welke prijs ze dat doen. Zo hopen we snel alle aangepaste services te bundelen in één handig overzicht.”

Het kaartje is hier terug te vinden.