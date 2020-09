Afgeslankte versie van BMW-oldtimermeeting aan OC De Schouw Sam Vanacker

21 september 2020

09u52 0 Lichtervelde Zondag organiseerde de Lichterveldse vereniging BMW Our Passion een afgeslankte versie van de jaarlijkse ‘Meet & Drive’, een oldtimerrit voor BMW’s van het bouwjaar 1992 en vroeger. Door de coronamaatregelen werd het een aangepaste ‘light’-editie.

45 wagens waren present op de parking van OC De Schouw voor een rondrit van ongeveer 90 kilometer richting Bulskampveld en omgeving. “Elk in hun eigen bubbel konden ze genieten van hun wagen en de regio”, aldus bestuurslid Jurgen Tanghe. “Door de coronamaatregelen is een rondrit organiseren niet evident, maar we wilden toch wat licht in de duisternis brengen. In principe zou dit onze vijfde editie zijn geweest, maar we besloten om het een light-versie te noemen, in de hoop dat we in 2021 terug met een volledige Meet & Drive 5.0 kunnen uitpakken. De datum voor die rit ligt al vast op zondag 19 september 2021.”