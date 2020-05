Afbraakwerken turnzaal en refter Het Beverbos gestart Sam Vanacker

25 mei 2020

15u49 0 Lichtervelde De bouwwerken aan basisschool Het Beverbos in Lichtervelde zijn in de derde en laatste fase aanbeland. Vermoedelijk deze week nog gaan de refter en de turnzaal tegen de vlakte. Eerder werd het vernieuwde kleuterblok al in gebruik genomen. Tegen september 2021 moet alles achter de rug zijn.

De eerste fase van de grootschalige verbouwingswerken aan de school, goed voor 2,7 miljoen euro, werd begin maart al afgerond. Toen werd het vernieuwde kleuterblok in gebruik genomen. Normaal had de afbraak van de huidige refter en turnzaal aansluitend moeten starten, maar door de coronacrisis liepen de werken twee maanden vertraging op. “De ontmanteling en de afbraak van de gebouwen gaan deze week van start en tegen 19 juni moeten de afbraakwerken voorbij zijn”, zegt schepen van Onderwijs Els Kindt (CD&V). “Daarna wisselen de turnzaal en de refter van plaats. De turnzaal wordt aan de straatkant gebouwd en het nieuwe schoolrestaurant met plaats voor 180 leerlingen wordt er achter gebouwd. Tussenin komen de kleedkamers, het sanitair en een polyvalente ruimte. We verwachten dat de volledige verbouwingen achter de rug zijn tegen de start van het schooljaar in 2021.”

Weinig verkeershinder

Tijdens de werken zullen er tijdelijk wat parkeerplaatsen worden ingenomen, maar grote verkeersproblemen worden niet verwacht. “Een deel van de speelplaats is afgezet als werfzone en de vrachtwagens zullen daar oprijden om de straat te ontlasten. Gevraagd wordt om leveringen tijdens de schooluren te doen. Zo blijft de Beverenstraat ook veilig voor de zwakke weggebruiker.”