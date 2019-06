Actiegroep brengt veertien doodskisten mee naar infovergadering over hoogspanningsleiding: “Dit project moet begraven worden” Sam Vanacker

04 juni 2019

20u50 4 Lichtervelde De actiegroep Leefbaar E403, die protesteert tegen de komst van een hoogspanningsleiding langs de snelweg tussen Zedelgem en Ardooie, heeft dinsdagavond veertien doodskisten meegebracht naar de infovergadering van Ventilus in Lichtervelde. “Om onze boodschap kracht bij te zetten. We willen dat het project begraven wordt.”

Wie dinsdag naar OC De Schouw kwam voor de infovergadering over de nieuwe hoogspanningslijn van netbeheerder Elia kon niet om de lugubere stunt heen. Buiten hadden de actievoerders van Leefbaar E403 veertien doodskisten gezet. Daarnaast stonden infopanelen met slogans en zelfs een aantal alternatieven voor het project. “Vandaag zijn we hier massaal aanwezig om onze zorgen te uiten. We kunnen niet zomaar aanvaarden dat er straks kabels met een vermogen van zes gigawatt boven ons hoofd hangen. De gezondheid van onze kinderen laten we niet hypothekeren”, zegt woordvoerder Francky Snaet, die zelf ook een kleine witte doodskist had gemaakt voor de actie.

In bruikleen

“De andere dertien kisten hebben we in bruikleen gekregen van iemand uit Zwevezele. Ze werden in de carnavalsstoet van maart nog gebruikt op de wagen van de oud-chiroleiders. Luguber? Misschien”, geeft Snaet toe. “Maar qua symboliek leek ons deze actie wel gerechtvaardigd. We willen dat het project begraven wordt, niet onze toekomst.” Heidi Deleu gaat verder. “Dit is de zesde van tien infomarkten van Ventilus en we merken dat mensen toch de juiste vragen beginnen te stellen. Het transport van elektriciteit moet duurzaam en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Ook al kost dat meer geld.”

Ondergronds niet mogelijk

“De E403 blijft ons voorkeurstraject”, zegt Peter David, directiehoofd van de dienst Omgevingsplanning van de Vlaamse overheid. “We moeten de elektriciteit van het noorden naar het zuiden van de provincie krijgen. Alternatieven, zoals de steenweg tussen Brugge en Kortrijk, of het traject van de spoorlijn volgen, zouden nog slechter uitpakken en nog meer mensen treffen. De leidingen ondergronds steken, kan niet overal. Technisch kunnen we maar acht van de veertig kilometer ondergronds brengen. Meer dan acht kilometer begraven zou de stabiliteit van het netwerk in gevaar brengen.”

Wie dagelijks onder een mast passeert, zal daar geen last van ondervinden. Ook keukenrobots zullen niet plots tilt slaan. Wel is er een lichte correlatie gevonden tussen kinderleukemie en hoogspanning Peter David, directiehoofd van de dienst Omgevingsplanning

Kinderleukemie

David geeft toe dat hij zelf ook wel even moest slikken toen hij de doodskisten zag. “Dat komt hard aan. Maar ik snap best dat mensen zich zorgen maken om hun gezondheid. Bij het Stevin-project (een eerdere hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Zomergem, nvrdr) was er ook protest en ook toen was de gezondheid het eerste argument. Nochtans zijn de effecten van een hoogspanningslijn gekend. Wie dagelijks onder een mast passeert, zal daar geen last van ondervinden. Ook keukenrobots zullen niet plots tilt slaan. Wel is er een lichte correlatie - let wel, geen oorzakelijk verband - gevonden tussen kinderleukemie en hoogspanning. Vanuit de overheid zijn we uiteraard voorzichtig en daarom gaan we ook telkens in overleg met de eigenaars van de woningen. Dan voorzien we compensatie.”

Nog te veel vragen

Volgens David heeft de timing van de infovergaderingen op dat vlak een groot nadeel. De bouw start ten vroegste in 2022. “Omdat het traject nog niet vast ligt, kunnen we niet zeggen wie er wel of niet in de buurt van de masten zal wonen. We weten zelfs nog niet aan welke kant van de snelweg de lijn best komt. Met deze grote ongerustheid als gevolg. Uiteindelijk zal het om enkele tientallen getroffen huizen gaan. Als dat uitgeklaard is, gaan we met die mensen praten.”

Suggestieformulieren

Van een openbaar onderzoek of van bezwaarschriften is nog geen sprake, maar het burgerplatform verzamelt in de plaats daarvan volop suggestieformulieren. “We willen tegen 15 juni zoveel mogelijk formulieren verzamelen. We mikken op drieduizend formulieren over alle betrokken gemeenten heen. Het gaat er ons om de omvang en het draagvlak van onze burgerbeweging naar voor te laten komen. Hoe meer formulieren, hoe meer onze boodschap gehoord zal worden.”