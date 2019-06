Achttiende Smultoer De Burgersgilde voor vzw Het Ventiel Sam Vanacker

07 juni 2019

13u25 0 Lichtervelde Cultuurvereniging De Burgersgilde organiseert op zondag 30 juni al voor de achttiende keer een culinaire fietstocht van om en bij de dertig kilometer op landelijke wegen. De opbrengst is voor vzw Het Ventiel.

Langs de route van de smultoer zijn opnieuw zes haltes (vooral hoeves) waar telkens een van de zes gangen van het menu aangeboden wordt. Concreet aperitief, soep, hoofdschotel, ijsje, een gebakje met koffie en tot slot nog een drankje. De tocht is geschikt voor het hele gezin.

Dit keer gaat de opbrengst naar Het Ventiel uit Hulste, een vzw die zorgt voor een buddywerking voor mensen met jongdementie. “Dankzij Het Ventiel kunnen mensen met jongdementie de dagelijkse sleur ontsnappen, en samen met hun buddy activiteiten beleven. Wandelen, biljarten, knutselen of uitstapjes maken. Een initiatief waar we heel graag een financieel steentje aan willen bijdragen”, aldus Mario Schreel van de coördinerende werkgroep.

Deelnemen aan de smultoer kost twintig euro voor volwassenen en tien euro voor kinderen onder de twaalf. Kaarten zijn tot 25 juni enkel in voorverkoop te verkrijgen bij café De Burgersgilde, bij tankstation Decuypere, bij keurslagerij Vanderper, bij vzw Het Ventiel in de Distelbosstraat 13 in Hulste en bij Marc Handsaeme, Damwegel 5 bus 29 in Lichtervelde. Kaarten kunnen ook besteld worden via marc.handsaeme@skynet.be of 051/72.38.72.