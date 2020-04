Acht pv’s voor drink na het werk in privéwoning: dure grap voor overtreders VHS

12 april 2020

Acht mensen die zaterdagavond betrapt werden toen ze een drink hielden in een privéwoning, zijn geverbaliseerd. Dat meldt de politiezone Regio Tielt. De acht hielden een drink na het werk. Dat soort bijeenkomsten is momenteel verboden.

De politie kreeg zaterdagavond lucht van het feit dat er in een woning langs de Rozenlaan in Lichtervelde meer dan waarschijnlijk een feestje aan de gang was. Toen de inspecteurs langsgingen, troffen ze in de woning acht mensen aan. Die vertelden dat ze bezig waren met een drink na het werk. De acht kreeg een proces-verbaal aan de broek wegens inbreuk op het samenscholingsverbod en op de niet-essentiële verplaatsingen. Daarmee kijkt het gezelschap terug op wat allicht hun duurste drink ooit was.