900 soorten whisky op derde whiskyfestival Sam Vanacker

01 oktober 2019

14u20 1 Lichtervelde Whiskyclub Whiskypedia organiseert op zaterdag 5 oktober al voor de derde keer een whiskyfestival in zaal De Zwaan in Lichtervelde. Elk jaar wordt het festival populairder, terwijl ook het aanbod groeit. Dit keer worden er vijftien standhouders verwacht met samen meer dan negtenhonderd verschillende soorten whisky.

“De basisingrediënten blijven hetzelfde als de voorbije jaren”, legt Jurgen Deparck uit. “Al zien we het wat grootser. Niet alleen zijn er negenhonderd soorten whisky te proeven in De Zwaan, er zijn ook twee begeleide whiskytastings in café Wolf. Als begeleider van deze tastings hebben we niemand minder dan Bob Minnekeer kunnen strikken, een autoriteit als het gaat om whisky en foodpairing. Op een van de tastings wordt whisky dan ook gecombineerd met enkele culinaire hoogstandjes.”

Net als vorig jaar pakt Whiskypedia tijdens het festival ook uit met een eigen whiskybotteling. “De Kilchoman Machir Bay is een eigen botteling van Machir Bay waarbij we zelf de verhouding tussen het aandeel bourbon cask en het aandeel sherry cask konden aanpassen”, gaat Steven Logghe verder. “We gingen voor 92,5 procent bourbon en 7,5 sherry. Een kleine aanpassing, maar wel eentje die de smaak sterk beïnvloed.”

Tickets voor het whiskyfestival kosten vijftien euro. Daarvoor krijgen bezoekers een glas en vier drankbonnetjes. De tastings in café Wolf zijn al uitverkocht. Wie het festival bezoekt als bob betaalt maar vijf euro. Tickets bestellen kan op www.whiskypedia8810.com.