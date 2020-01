64-jarige dronkeman duikt in voetgangerstunnel onder station VHS

09 januari 2020

18u16 2 Lichtervelde Een automobilist is woensdagnacht met zijn auto in de voetgangerstunnel onder het station van Lichtervelde gereden. De 64-jarige man had gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.

Wat de man bezielde, is niet duidelijk, maar donderdagmorgen om 2 uur reed hij met zijn Range Rover Evoque in de trappenhal die leidt naar de voetgangerstunnel onder de perrons van het station in Lichtervelde. De wagen reed meer dan twintig treden naar beneden en botste daar tegen de muur. Te oordelen aan de beperkte schade aan het voertuig, gebeurde dat tegen lage snelheid.

Tweede keer

De bestuurder, die in Lichtervelde woont, raakte niet gewond en kon makkelijk uit zijn wagen. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol en speelde zijn rijbewijs kwijt. De wagen weer op de begane grond krijgen, was een andere zaak, maar vader en zoon Cool van de gelijknamige depannagedienst klaarden de klus. “Lang geleden maakten we al eens hetzelfde mee, al denk ik dat de wagen toen niet helemaal naar beneden was gegleden”, zegt vader Rik.