50 procent extra subsidies voor verenigingen via coronanoodfonds Sam Vanacker

29 september 2020

11u24 0 Lichtervelde De gemeenteraad van Lichtervelde heeft dinsdagavond vastgelegd hoe De gemeenteraad van Lichtervelde heeft dinsdagavond vastgelegd hoe de 88.691,85 euro uit het Vlaamse coronanoodfonds verdeeld zal worden over de Lichterveldse verenigingen. Alle verenigingen kunnen rekenen op 50 procent extra subsidies voor twee jaar.

“De subsidies van de verenigingen verhogen we in 2020 en 2021 met telkens de helft. Voor de berekening baseren we ons op de gemiddelde subsidie van de laatste drie jaar”, aldus burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Naast de verhoging van het regulier subsidiebedrag wordt er met de rest van het bedrag, ongeveer 10.000 euro, een subsidiepot gemaakt voor projectsubsidies. Zo stimuleren we de verenigingen om toekomstgericht en coronaproof na te denken. Die impulssubsidies worden, na evaluatie, voorzien in de reguliere middelen van het meerjarenplan.” Eerder gebruikte de gemeente ook al 9.000 euro ter ondersteuning van de zomerkampen van de jeugdverenigingen en 6.000 euro voor een aangepaste speelpleinwerking. Nog ter ondersteuning van de verenigingen is de huurprijs van de grote zaal van OC De Schouw verlaagd en zal er werk gemaakt worden van een online zaalreservatiesysteem.