2020 wordt ‘jaar van de muziek’ in Lichtervelde: extra evenementen en eigen Night of the Proms Sam Vanacker

25 februari 2020

12u37 0 Lichtervelde Voor Lichterveldenaars wordt 2020 het ‘jaar van de muziek’. Onder impuls van Sander Haeghebaert van De Piraat werd een werkgroep opgericht die in oktober een Lichterveldse versie van de Night of the Proms in de steigers heeft staan, terwijl in die werkgroep ook het idee ontstond om de muzikale krachten te bundelen.

Met succes, want alles samen haakten ondertussen negentien kleine en grote evenementen hun karretje aan Het Jaar van de Muziek. Er worden in dit kader allerhande concerten en optredens, maar ook Folklorefeesten gepland. “Op initiatief van Sander werd een comité opgericht met leden van Rock Piratos, MidLive Rock en beide Lichterveldse muziekverenigingen om een evenement te organiseren waarbij we zoveel mogelijk Lichtervelds talent aan bod willen laten”, zegt Luc Haeghebaert. “Na enkele vergaderingen werd dit uiteindelijk ‘Lighterfield on Stage’ op 17 en 18 oktober. Daarbij zullen De Burgersgilde en De Zwaan samen een groot orkest vormen en een aantal Lichterveldse rockbands begeleiden. Een soort Lichterveldse versie van de Night of the Proms dus. Daaruit ontstond het idee om van 2020 het jaar van de muziek te maken. Er werden nog een aantal organisaties aangesproken. Muziekverenigingen en koren sloten zich aan, maar ook het Cafétheater van De Zwaan en de Folklorefeesten waren meteen enthousiast. Als afsluiter van het jaar gaan we via een quiz op zoek naar de meest muzikale vereniging van de gemeente. In het kader van dit concept werd ook een logo ontwikkeld. Verder is het ook de bedoeling om een documentaire te maken over het muziekleven in Lichtervelde en om die in 2021 te vertonen, bij voorkeur in cinema De Keizer.”

Tot slot nog even meegeven dat de lijst van evenementen nog niet definitief is. Wie nog wil aansluiten kan nog altijd contact opnemen via 051/72.55.40, Luc.haeghebaert@gmail.com of cafedepiraat@gmail.com.