200 varkens overleven stalbrand niet, rest bedrijf gevrijwaard VHS

05 augustus 2020

11u15 3 Lichtervelde Op de varkenskwekerij van de familie Depoortere, langs de Beverenstraat in Lichtervelde, is woensdagmorgen brand uitgebroken in een stal. 200 dieren overleefden dat niet. De opruiming van het vernielde dak moet omzichtig gebeuren omdat er asbest in verwerkt is.

De brand werd woensdag om 7 uur opgemerkt. Vermoed wordt dat een kortsluiting aan de oorzaak ligt. De isolatie vatte vuur. Een gebrek aan zuurstof verhinderde de brand om te blijven uitbreiden. Bij aankomst van de blussers was het vuur al grotendeels gedoofd. De stal is wel vernield maar de rest van het bedrijf bleef gevrijwaard. Zowat 200 zeugen en biggen overleefden het niet. Sommigen stierven tijdens de brand, de rest moest nadien worden afgemaakt. Het vernielde dak van de stal moest worden afgebroken maar die klus was niet evident omdat er asbest verwerkt zit in de golfplaten.