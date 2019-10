159 vondsten uit middeleeuwen krijgen vaste stek bij heemkring Sam Vanacker

02 oktober 2019

09u40 0 Lichtervelde De archeologische vondsten van de opgravingen in de Stegelstraat in Lichtervelde zijn overgedragen aan de gemeente, die de collectie aan de Heemkundige Kring in bewaring heeft gegeven. Het gaat om een verzameling van 159 artefacten, waaronder verschillende versierde potscherven uit de volle middeleeuwen.

In het voorjaar van 2016 voerden archeologen van BAAC Vlaanderen een onderzoek uit op de hoek van de Stegelstraat en de Tweelindenstraat, in opdracht van projectontwikkelaar Matexi. De archeologen troffen er sporen aan van een landelijke hoeve uit de 12de-13de eeuw. Het ging om een erf met een hoofdgebouw, enkele bijgebouwen, grachten en verschillende waterpoelen. Daarbij vonden ze de restanten van verschillende gebruiksvoorwerpen.

Strijd tegen bos

Het was de eerste keer dat zo’n professionele opgraving plaatsvond in Lichtervelde. “Een bijzonder mooie vondst”, vindt archeologe Tina Dyselinck van BAAC. “Tijdens het proefsleuvenonderzoek in november 2015 hadden we al 28 artefacten gevonden en tijdens de eigenlijke opgravingen in 2016 haalden we nog eens 131 voorwerpen naar boven. Erg interessant is dat het onderzoek aantoont hoe het bosgebied tussen de twaalfde en de veertiende eeuw in deze regio gaandeweg ontgonnen werd. Aan de hand van organisch materiaal dat we vonden in de waterputten -restanten van rogge- en tarwezaden - valt af te leiden dat Lichtervelde in de twaalfde eeuw nog sterk bebost was. Tegen de veertiende eeuw was het bosgebied al sterk teruggedrongen en was er akkerland in de plaats gekomen. Lichtervelde leverde als het ware een strijd tegen het bos. Die conclusie wordt ook ondersteund door kaarten van die periode en door de gebruiksvoorwerpen die we vonden.”

Het zijn niet de eerste archeologische vondsten die de Heemkundige Kring in bewaring kreeg. De kring heeft ook al voorwerpen uit de verdwenen pompput op de markt in bewaring, aangevuld met verschillende metalen vondsten. Mogelijk wordt die collectie ook nog uitgebreid met de archeologische artefacten van de opgravingen uit de Leysafortstraat.