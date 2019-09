11.11.11 trapt nieuwe campagne rond ‘changemakers’ af: “Een individu kan wél een verschil maken” Sam Vanacker

24 september 2019

12u01 5 Lichtervelde Op de speelplaats van basisschool Het Beverbos werd maandagavond de nieuwe 11.11.11-campagne in Lichtervelde gelanceerd. Dit keer ligt de focus van de campagne op lokale ‘changemakers’, mensen die dankzij hun inzet en engagement voor grote veranderingen kunnen zorgen. Hoe dat in z’n werk gaat werd symbolisch weergegeven met uitwaaierende dominosteentjes.

“Wereldwijd zet 11.11.11 dit jaar de ‘changemakers’ op een voetstuk”, legt Kris Vandenbussche van de 11.11.11-werkgroep uit. “Zij zijn de mensen die in onze samenleving voor verandering zorgen. Ze strijden tegen onrecht, ongelijkheid, klimaatopwarming, voor vrouwenrechten en dergelijke. Ze zijn alleen, maar ze bewijzen dat een individu wel een verschil kan maken. Ze slagen er in om heel veel in beweging te zetten, net zoals bij dominoblokjes. Maar die changemakers hebben het niet makkelijk. Daarom zetten we in samenwerking met verschillende Lichterveldse verenigingen drie internationale changemakers in de kijker met evenveel filmvoorstellingen, maar ook onze lokale helden krijgen aandacht. Elke week lanceren we een filmpje van een lokale Lichterveldse held via onze facebookpagina.”

Drie keer film

Op 3 oktober wordt ‘Beasts of the Southern Wild’ vertoond in OC De Schouw. De film gaat over hoe een klein meisje en haar vader noodgedwongen moeten omgaan met de gevolgen van klimaatopwarming. De tweede film, die op 29 oktober om 20 uur speelt in De Schouw, vertelt het levensverhaal van de jonge Pakistaanse activiste en Nobelprijswinnares Malala. Zij vecht nog steeds voor vrouwenrechten. De derde film is de familiefilm BINTI, over een meisje dat illegaal in ons land is en vlogger wil worden. BINTI wordt op 11 november om 9.30 uur getoond in de Margarethazaal van de Sint-Rembertgroep in de Marktstraat.

Fietstocht

“Ondertussen is de fietstocht een vaste waarde waarde geworden op 11 november en dit jaar is dat niet anders. We verzamelen op 11 november om 8.30 uur aan de Margarethazaal voor een tochtje van 60 kilometer. Na afloop is er de mogelijkheid om iets te eten of te drinken. Wie minder sportief aangelegd is en liever niet mee fietst, kan genieten van de film BINTI.”

Meest solidaire gemeente van de provincie

Uit cijfers van vorig jaar blijkt dat Lichtervelde voor 11.11.11 een van de meest solidaire gemeenten van Vlaanderen is. “We haalden vorig jaar een totaalbedrag van iets meer dan 9.000 euro op. Dat is meer dan 1 euro per inwoner. Daarmee staan we met onze warme gemeente zelfs op de eerste plaats in West-Vlaanderen. Daarom blijft de financiële actie uiteraard een belangrijk onderdeel van de campagne. Iedere brievenbus krijgt een omslag waarin een financiële bijdrage kan gedoneerd worden. Daarnaast krijgen de mensen opnieuw de gelegenheid om een aantal solidariteitsproducten aan te schaffen.”

Meer info over de nieuwe campagne is te vinden op de facebookpagina van 11.11.11 Lichtervelde.