11.11.11 laat bubbels het tegen elkaar opnemen met ‘Bubbelcup’ in OC De Schouw Sam Vanacker

07 oktober 2020

14u06 0 Lichtervelde Het 11.11.11-comité van Lichtervelde organiseert op 11 november een ‘Bubbelcup’ in OC De Schouw. Het gaat om een coronaproof versie van de traditionele ‘spel zonder grenzen’-formule, waarbij verschillende bubbels het tegen elkaar opnemen in zes proeven. “We hebben van de beperkingen door de coronamaatregelen een uitdaging gemaakt”, zegt Kris Vandenbussche van 11.11.11.

Ondanks de coronamaatregelen heeft de lokale 11-groep een goed gevuld programma op poten gezet. In navolging van de nationale campagne rond ‘Murals for Change’ zal er straks op de muur naast de Oxfam-wereldwinkel in de Marktstraat een muurschilderij verschijnen van lokaal kunstenaar Bjorn Bossu en net als vorig jaar worden de ‘Changemakers’ in de schijnwerpers gezet. In dat verband wordt op 3 november in OC De Schouw de film ‘The First Grader’ vertoond, terwijl ook lokale changemakers via de Facebookpagina van 11.11.11 Lichtervelde letterlijk in beeld worden gebracht.

Dé blikvanger dit jaar wordt echter de bubbelcup in de grote zaal van OC De Schouw. “We dagen families of bubbels van vier uit om sportief uit hun kot te komen op 11 november”, aldus Kris Vandenbussche. “We halen de mosterd bij de Simpel Cup (een online wedstrijd tussen verschillende Lichterveldenaars - nvdr.) en hebben zes proeven klaar waar zowel jong als oud aan kan deelnemen. Onder meer kruisboogschieten en waterbidons verplaatsen staan op het programma. Om alles coronaproof te houden, wordt er met tijdssloten gewerkt. Er is geen contact tussen de bubbels en alles wordt steeds goed ontsmet. Starten doen we om 9.30 uur en vooraf inschrijven is verplicht. Per bubbel betaal je 10 euro en na de inschrijving ontvang je bericht wanneer je verwacht wordt in De Schouw.”

De inschrijfmodule is nog in de maak, maar inschrijven voor de bubbelcup kan binnenkort via de facebookpagina van 11.11.11 Lichtervelde op https://www.facebook.com/elfelfelf.lichtervelde. Ook de traditionele fietstocht blijft overigens behouden. Op 11 november kunnen fietsers mits een kleine bijdrage van 5 euro een rit van 60 kilometer maken. Starten kan aan OC De Schouw vanaf 9 uur.