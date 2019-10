‘Soep doet goed’: ACV organiseert jaarlijkse soepverkoop tegen armoede SVR

30 oktober 2019

09u41 0 Lichtervelde De leden van ACV Lichtervelde pakken ook dit jaar uit met hun ‘Soep doet goed’-actie. De opbrengst van de soepverkoop gaat integraal naar armoedebestrijding.

Vrijwilligers staan op zaterdag 26 november vanaf 8.30 uur met tientallen liters verse tomatensoep op de parking van de Spar-supermarkt in de Statiestraat. Voor één liter soep betaal je minimum vier euro, al worden vrije bijdrages aangemoedigd.

Vooraf soep bestellen is mogelijk bij Jozef Vancauwenberghe via jozefvc@skynet.be of 0475/67.56.63.