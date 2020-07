“Lichtervelde bevindt zich in precaire situatie”: gemeente neemt extra coronamaatregelen CDR

29 juli 2020

10u56 1 Lichtervelde Het Lichterveldse gemeentebestuur vaardigt bijkomende veiligheidsmaatregelen uit. Vanaf vandaag, woensdag, tot minstens eind augustus moet je op het grondgebied van de gemeente te allen tijde een mondmasker bij hebben, worden alle evenementen verboden, zijn er bij sportactiviteiten geen toeschouwers toegelaten en worden de activiteiten van lokaal dienstencentrum De Ploeg afgelast.

“Tijdens het lokaal veiligheidsoverleg op 28 juli werden de cijfers van de besmettingen in Lichtervelde geëvalueerd. Aangezien onze gemeente zich in een precaire situatie bevindt, zijn we genoodzaakt bijkomende maatregelen bij besluit van de burgemeester vast te leggen”, klinkt het. “Deze gaan in vanaf woensdag 29 juli en gelden tot minimum vrijdag 31 augustus.” In eerste instantie verplicht Lichtervelde het bijhebben van een mondmasker op het volledige grondgebied. Daarnaast geldt de mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in Lichtervelde op alle private en openbare parkings ongeacht je vervoersmiddel, wanneer je binnen of buiten staat aan te schuiven in een wachtrij en op het recyclagepark. De gemeente benadrukt bovendien dat doorschijnende kapjes, gemaakt uit kunststof, niet voldoen.

Evenementen

Alle evenementen, zowel privaat als publiek, worden verboden. Concreet kunnen er dus geen georganiseerde bijeenkomsten plaatsvinden met meer dan tien personen. De horecazaken blijven open, maar moeten zich beperken tot hun reguliere werking. Een foodtruck of extra televisiescherm plaatsen of live muziek brengen, mag niet tot minstens eind augustus. Voor sportactiviteiten geldt dat deze zowel indoor als outdoor enkel mogen plaatsvinden zonder toeschouwers. De noodzakelijke sportieve begeleiders kunnen wel aanwezig zijn. Groepskleedkamers en -douches, zowel bij publieke als private sportvoorzieningen, worden gesloten. In OC De Schouw, Huis Vancoillie en JOC De Lichting kunnen slechts vergaderingen van verenigingen en/of organisaties doorgaan met maximaal tien personen. Binnen deze gebouwen is het ook verplicht een mondmasker te dragen bij aankomst, toiletbezoek en vertrek.

De activiteiten georganiseerd door Lokaal Dienstencentrum De Ploeg, zijnde de breiclub, de gezondheidswandelingen en het mantelzorgcafé, worden eveneens afgelast en in het woonzorgcentrum wordt bezoek enkel toegelaten in open lucht of in een apart daartoe voorziene ruimte. Indien de cijfers dezelfde trend blijven verderzetten, zal ook de bezoekregeling nog verstrengd worden. Speelpleinwerking De Bengels, IBO De Duiventil en sport- en jeugdkampen blijven wel doorgaan. Ook het sociaal restaurant blijft open.

Verantwoordelijkheid nemen

Tot slot richt het gemeentebestuur zich tot alle Lichterveldenaars: “We willen nogmaals een persoonlijke oproep doen aan iedere inwoner om z’n verantwoordelijkheid te nemen. De geest van de maatregelen zegt ons dat we zo weinig mogelijk contacten moeten hebben om de groei van dit virus tegen te gaan. Ga niet op zoek naar achterpoortjes of grijze zones, maar doe zoals zovelen een inspanning. Enkel samen krijgen we dit onder controle”, besluit het bestuur.