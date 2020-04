Zwerfkat in Leuven maakt winnaars van tekenwedstrijd bekend Bart Mertens

18 april 2020

18u00 0 Leuven Tijdens de eerste week van de lock down lanceerde Zwerfkat in Leuven (ZIL) een kleur- en tekenwedstrijd in het kader van #samentegencorona. “We vroegen kinderen tot 12 jaar om een leuke kleurprent of tekening van een kat in te sturen voor 30 maart. De kindjes waren heel creatief en toonden zich als rasechte artiesten in spe”, zegt voorzitter Sabine Bovend’aerde.

“We waren superblij met alle mooie kleurprenten en tekeningen die ingestuurd werden voor deze wedstrijd”, klinkt het bij Zwerfkat in Leuven, de organisatie die zwerfkatten redt in Leuven en omstreken. “Het was een heel moeilijke keuze. Onze pluizige viervoeters wisten echt niet wat doen want eigenlijk had elk kindje van hen mogen winnen maar we hebben slechts drie prijzen te verdelen. Daarom hebben drie onschuldige handen een beslissing voor hen genomen. In de leeftijdscategorie 2 tot 5 jaar zal winnares Helena (4) een ‘perfect petzz-knuffel’ ontvangen. Zij kleurde een brandweerman die een kat gered heeft. In de leeftijdscategorie 6 tot 9 jaar is Kobe (7) de winnaar geworden. En in de categorie 9 tot 12 jaar kleurde Mina (9) drie schattige poezen die met elkaar aan het knuffelen zijn. Ook zij krijgt een ‘perfect petzz-knuffel’. We gaan alle tekeningen nu bezorgen aan de zorgverleners om hen een hart onder de riem te steken.”