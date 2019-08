Zwembaden Bollen Gesponsorde inhoud Zwembaden Bollen viert 15de verjaardag met opendeurweekend “Met onze zwembaden halen we de beste Franse veiligheidsnorm” Aangeboden door Zwembaden Bollen BVBA

30 augustus 2019

08u00 0 Leuven Zwembaden Bollen bestaat vijftien jaar. Om die verjaardag te vieren organiseert het familiebedrijf uit Linter tijdens het weekend van 6, 7 en 8 september opendeurdagen. Belangstellenden kunnen er alle nuttige informatie verkrijgen over de verschillende types zwembaden die Bollen aanbiedt. Ze kunnen er desgewenst een frisse duik nemen in een van de twee toonbaden.

“Vrijdagavond ontvangen we alleen op afspraak, maar zaterdag en zondag is iedereen – ook onaangekondigd – welkom van 10 tot 17 uur. We geven niet alleen technische en praktische informatie, maar kunnen ineens ook een prijsindicatie en zelfs een offerte opstellen,” stelt zaakvoerder Kim Bollen. Hij werkt samen met verschillende fabrikanten. Zijn zeskoppige team staat in voor de installaties ter plaatse. “Door deze schaalgrootte staan we dicht bij onze klanten en kunnen we vlot inspelen op ieders individuele wensen. Om ook de nodige naservice te kunnen aanbieden, volgen we regelmatig opleidingen bij de fabrikanten. Die naservice, weekends inbegrepen, bieden we overigens aan zonder onderhoudscontract.”

Waarborg

Een eerste mogelijke keuze is de naadloze monoblok kuip van LPW in vinylester. Die wordt in de fabriek op mallen gegoten en is beschikbaar in een aantal standaardafmetingen, van 6,5 op 3,2 meter tot maximaal 12 op 4,6 meter, met een diepte van anderhalve meter. “Zowel de fabrikant als wijzelf garanderen hiervoor een levenslange waarborg.”

“We plaatsen uiteraard ook zwembaden volledig op maat,” legt Kim uit. “Dan kan je de afmetingen helemaal vrij kiezen. De waarborg op zulke zwembaden bedraagt twintig jaar. Ze zijn samengesteld uit platen in polyethyleen en inox, die aan elkaar worden gelast. Daarnaast werken we door klanten of aannemers gebouwde betonnen baden af. We plaatsen ook de nodige boordtegels, warmtepompen en andere infrastructuur.”

Veiligheid

Alle zwembaden van Bollen kunnen worden afgesloten met een rolluik. “Dat steunt op de rand van het bad, waardoor we de beste Franse veiligheidsnorm halen. Wanneer bijvoorbeeld kinderen op het rolluik zouden kruipen of stappen, zullen ze niet in het bad wegzakken.”

Trends

Bollen volgt de evolutie van de markt en van de beschikbare technieken op de voet. “Er is meer en meer vraag naar baden met een ‘plage,’ een ondiepe uitsparing langs de rand van het bad, waar je kan liggen zonder dat je hoofd onder water verdwijnt. Zwembadgebruikers kijken ook almaar meer op tegen allerlei taken, zoals het doseren van de chloortabletten. We hebben systemen waarin dit automatisch gebeurt of die zelfs volledig chloorvrij zijn.”

