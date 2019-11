Zwembad schuldig aan dood van Julien (18): onvoldoende redders hielden toezicht op moment van drama Patrick Lefelon

06 november 2019

Leuven Zwembad Sportoase is toch schuldig aan 'onopzettelijke doodslag' op de 18-jarige Julien Dumoulin. De jongeman stierf in 2011 tijdens duikoefeningen in het Leuvense zwembad. Er waren onvoldoende redders die toezicht hielden op de zwemmers, concludeert het Antwerpse hof van Beroep. Sportoase was eerder vrijgesproken maar het Hof van Cassatie vernietigde die uitspraak.

Het drama gebeurde ruim 8 jaar geleden. Julien Dumoulin uit Vorst, een succesvol student Biomedische wetenschappen, was lid van een Brusselse duikclub en ging tweemaal per week zwemmen in het Leuvense Sportoase-zwembad. Op 24 juni 2011 liep het rond sluitingstijd grondig fout.

De jongeman was op eigen houtje bezig met zogenaamde apneu-oefeningen. Bij zulke oefeningen, die erg courant zijn in de duiksport, is het de bedoeling door controle van de automatische paniekimpuls zolang mogelijk zonder zuurstofflessen onder water te blijven. Op een gegeven moment bleef de tiener bewusteloos op de bodem van het zwembad liggen. Pas na 11 minuten merkten de redders hem op. Reanimatie en een kunstmatige coma mochten niet baten, na twee weken liet de jonge duiker het leven.

Waarom alleen?

Het ongeval resulteerde in 2015 in een rechtszaak tegen Sportoase. De rechtbank van Leuven veroordeelde Sportoase tot een geldboete en een schadevergoeding. Die veroordeling werd tenietgedaan door het Brusselse hof van Beroep. Sportoase werd midden 2018 vrijgesproken. De rechters vonden dat het ongebrijpelijk dat Julien Dumoulin apneu-oefeningen had uitgevoerd hoewel hij wist dat hij die nooit alleen, zonder begeleiding, mocht doen.”

Het hof van Cassatie vernietigde die uitspraak in december 2018. Zo kwam het dossier bij het hof van beroep in Antwerpen terecht dat woensdag een arrest velde.

Sportoase wordt opnieuw veroordeeld wegens “onopzettelijke doding door gebrek aan voorzorg.” De firma krijgt een geldboete opgelegd van 11.000 euro, maar met uitstel voor drie jaar. Sportoase moet aan de familie van Julien Dumoulin een schadevergoeding betalen van in totaal 20.000 euro.

Vlarem2

Persrechter Jo Daenen van het Antwerpse hof van beroep: “De rechters stellen een gebrek aan voorzorg vast. De Vlarem2-wetgeving bepaalt dat op elk moment een redder toezicht moet houden op de zwemmers. Volgens het hof waren er wel redders aanwezig maar zij waren bezig met andere opdrachten zoals het meten van de waterkwaliteit. Niemand hield de zwemmers in de gaten.”

Voor de bepaling van de schadevergoeding wordt een kwart van de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer gelegd omdat hij de duikoefeningen uitvoerde zonder vooraf iemand te verwittigen. De burgerlijke partij krijgt drievierde van de gevraagde schadevergoeding toegekend.”